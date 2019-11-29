Doğuş kendi hayatını film yapacak

Doğuş, yakında 'Darbe' isimli yeni single'ının çıkacağını, hemen ardından şarkıya klip çekeceğini belirtti.

Yeni projelerinden bahseden şarkıcı, "Biliyorsunuz 2003 yılında kendimi anlattığım bir kitabım çıktı. Şimdi o kitabımı senaryolaştırıp, film çekmek istiyorum. Allah'ın izniyle ölmeden önce kendi hayatımın filmini izlemek istiyorum, kendi çocukluğumu evladıma oynatmak istiyorum. 2020'de projeye başlayacağız inşallah" şeklinde konuştu.

"ALLAH YOLLARINI AÇIK ETSİN"

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Can Yaman'ın Madrid'de hayranları tarafından izdihama uğraması magazin dünyasında çok konuşulan konular arasına girmişti. Bu konu hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine Doğuş, "Kaç yıldır bu işin içindeyim, gerek yurt dışı gerekse Türkiye'de hiç kimse beni böyle karşılamadı. Demek ki bu arkadaş çok başarılı ki, figüran tutmamışlar başarmışlar. Herkes bir PR çalışması içinde. Allah yollarını açık etsin" dedi.