MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Doğuş kendi hayatını film yapacak
29.11.2019 - 10:21 | | MESUT YILMAZ

Doğuş kendi hayatını film yapacak

Şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz gün Etiler Akmerkez'de objektiflere takıldı.

Doğuş kendi hayatını film yapacak

Doğuş, yakında 'Darbe' isimli yeni single'ının çıkacağını, hemen ardından şarkıya klip çekeceğini belirtti.

Yeni projelerinden bahseden şarkıcı, "Biliyorsunuz 2003 yılında kendimi anlattığım bir kitabım çıktı. Şimdi o kitabımı senaryolaştırıp, film çekmek istiyorum. Allah'ın izniyle ölmeden önce kendi hayatımın filmini izlemek istiyorum, kendi çocukluğumu evladıma oynatmak istiyorum. 2020'de projeye başlayacağız inşallah" şeklinde konuştu.

"ALLAH YOLLARINI AÇIK ETSİN"
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Can Yaman'ın Madrid'de hayranları tarafından izdihama uğraması magazin dünyasında çok konuşulan konular arasına girmişti. Bu konu hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine Doğuş, "Kaç yıldır bu işin içindeyim, gerek yurt dışı gerekse Türkiye'de hiç kimse beni böyle karşılamadı. Demek ki bu arkadaş çok başarılı ki, figüran tutmamışlar başarmışlar. Herkes bir PR çalışması içinde. Allah yollarını açık etsin" dedi. 

    29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal'ın hararetli sohbeti

    Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal'ın hararetli sohbeti

    Bilal Sonses: Aldatıldım

    Bilal Sonses: Aldatıldım

    Gözde Çığacı sevgilisine evlilik teklif etti

    Gözde Çığacı sevgilisine evlilik teklif etti

    İki ameliyat olan Füsun Erbulak'ın sağlık durumu

    İki ameliyat olan Füsun Erbulak'ın sağlık durumu

    Sıradaki Haber