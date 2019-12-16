Dokuz ay eğitim aldı

Ece Çeşmioğlu, 17 Ocak’ta vizyona girecek ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminde canlandıracağı 'Alina' karakteriyle adından söz ettirecek.

Projenin hazırlık sürecinde dokuz ay boyunca at binme, kılıç, hançer kullanma ve dövüş sanatları eğitimleri gören oyuncu; Boşnak ile Balkan tarihiyle ilgili de dönemin uzmanlarından teorik dersler aldı.