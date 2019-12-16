16.12.2019 - 07:50 |
Dokuz ay eğitim aldı
Ece Çeşmioğlu, 17 Ocak’ta vizyona girecek ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminde canlandıracağı 'Alina' karakteriyle adından söz ettirecek.
Ece Çeşmioğlu, 17 Ocak’ta vizyona girecek ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminde canlandıracağı 'Alina' karakteriyle adından söz ettirecek.
Projenin hazırlık sürecinde dokuz ay boyunca at binme, kılıç, hançer kullanma ve dövüş sanatları eğitimleri gören oyuncu; Boşnak ile Balkan tarihiyle ilgili de dönemin uzmanlarından teorik dersler aldı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.