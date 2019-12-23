Dokuz aylık eğitim

Emre Kıvılcım, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi için dokuz ay eğitim aldı. İstanbul fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed’in Balkanlar’daki gözüpek akıncı beylerinden biri olan Sungur Bey’i canlandıran oyuncu, “Dokuz ay akıncı gibi yaşadım. Binicilik, kılıç ve yay kullanma dersleri aldım” dedi. Kıvılcım, projede kamera karşısına geçtiği yırtıcı kara şahinle, doğru iletişim kurabilmek için 1.5 ay çalıştığını da belirtti.