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23.12.2019 - 07:50 |

Dokuz aylık eğitim

Emre Kıvılcım, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi için dokuz ay eğitim aldı.

Dokuz aylık eğitim

Emre Kıvılcım, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi için dokuz ay eğitim aldı. İstanbul fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed’in Balkanlar’daki gözüpek akıncı beylerinden biri olan Sungur Bey’i canlandıran oyuncu, “Dokuz ay akıncı gibi yaşadım. Binicilik, kılıç ve yay kullanma dersleri aldım” dedi. Kıvılcım, projede kamera karşısına geçtiği yırtıcı kara şahinle, doğru iletişim kurabilmek için 1.5 ay çalıştığını da belirtti.

Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.
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