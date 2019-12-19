19.12.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Dokuz çocuğa dokuz bilet
İzzet Yıldızhan, Nişantaşı’nda milli piyango bileti seçerken objektiflere takıldı.
İzzet Yıldızhan, Nişantaşı’nda milli piyango bileti seçerken objektiflere takıldı. Dokuz çocuk sahibi olan Yıldızhan, her biri için bilet satın aldı. Şarkıcı, kendisini görüntüleyen muhabirlere de bilet hediye etti.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.