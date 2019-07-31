Dokuz sekizlik yonca

Repertuvarında yer verdiği parçalarını peş peşe sıralayan şarkıcı, “Bu kadar duygusallık yeter” diyerek, bir ara kendisini darbukanın ritmine kaptırarak dokuz sekizlik mini bir şov yaptı. Konserinin sonlarına doğru seyircilerin arasına karışan Lodi, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Finalde Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’dan teşekkür plaketi alan Lodi, “Mevlana’nın şehrinde olmak, bu mirası, kültürü görmek ve yaşamak büyük mutluluk” şeklinde konuştu.