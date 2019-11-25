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25.11.2019 - 07:50 |

Dolar altında şarkı

Diyarbakırlı iş insanı Musa Tahiroğlu’nun oğlu Fırat Tahiroğlu,  önceki akşam Four Seasons Otel’de yapılan düğünle Tuana Sezgin’le dünyaevine girdi.

Dolar altında şarkı

Diyarbakırlı iş insanı Musa Tahiroğlu’nun oğlu Fırat Tahiroğlu,  önceki akşam Four Seasons Otel’de yapılan düğünle Tuana Sezgin’le dünyaevine girdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı gecede, İzzet Yıldızhan konser verdi. Yıldızhan, sahneye davet ettiği Cengiz Kurtoğlu’yla yerde oturup, şarkılar söyledi. Bu sırada ikiliye atılan dolar’lar, ortaya ilginç kareler çıkardı. Görevliler tarafından yerlerden toplanan 1 dolar’lık banknotlar, orkestranın bulunduğu alandaki çantaya dolduruldu.

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Cadde Yazarları

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