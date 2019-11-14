MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri‘Dönem işlerinde benzerlik oluyor’
14.11.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

‘Dönem işlerinde benzerlik oluyor’

Ufuk Bayraktar, Bebek’te kız kardeşi Sema Bayraktar’la kahvaltı yaptı.

‘Dönem işlerinde benzerlik oluyor’

Ufuk Bayraktar, Bebek’te kız kardeşi Sema Bayraktar’la kahvaltı yaptı. Başrolünü üstleneceği ‘Dayı’ Bir Adamın hikayesi’ filmi için kamera karşısına geçecek oyuncu, ‘Ezel’ döneminde canlandırdığı Ramiz Karaeski karakterinden bağımsız olduğunu belirtti. Benzerlik hakkında konuşan oyuncu, “Dönem işlerinde malesef böyle benzerlikler olabiliyor” şeklinde konuştu. 

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Dönem işlerinde benzerlik oluyor’

‘Dönem işlerinde benzerlik oluyor’

Kültür sanat sohbeti

Kültür sanat sohbeti

Kitapları kapış kapış

Kitapları kapış kapış

‘Fay hattı gibiyim!’

‘Fay hattı gibiyim!’

Sıradaki Haber