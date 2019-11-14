‘Dönem işlerinde benzerlik oluyor’

Ufuk Bayraktar, Bebek’te kız kardeşi Sema Bayraktar’la kahvaltı yaptı. Başrolünü üstleneceği ‘Dayı’ Bir Adamın hikayesi’ filmi için kamera karşısına geçecek oyuncu, ‘Ezel’ döneminde canlandırdığı Ramiz Karaeski karakterinden bağımsız olduğunu belirtti. Benzerlik hakkında konuşan oyuncu, “Dönem işlerinde malesef böyle benzerlikler olabiliyor” şeklinde konuştu.