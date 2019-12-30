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30.12.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Dört çocuk istiyor

Ünlü isimler önceki gün The Most Kuaför’ün yılbaşı partisinde bir araya geldi.

Dört çocuk istiyor

Ünlü isimler önceki gün The Most Kuaför’ün yılbaşı partisinde bir araya geldi. Özden Kürtür ve Emrah Demirci ev sahipliği yaptığı organizasyona, Gülnur Güneş, Selin İmer, Gizem Hatipoğlu, Sahra Işık, Fatmagül Fakı ve Biran Damla Yılmaz gibi isimler katıldı. Geçtiğimiz eylül ayında İdris Aybirdi’yle evlenen Işık, “En az dört çocuk sahibi olmak gibi bir niyetimiz var” dedi.

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