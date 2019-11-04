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04.11.2019 - 07:50 |

Dört oktavlık sesini tescilletti

Dört oktavlık sesiyle ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında gösterdiği performansla dikkat çeken Alpaslan Adsay, ‘Sen Giderken’ adlı single’ını piyasaya çıkardı.

Dört oktavlık sesini tescilletti

Dört oktavlık sesiyle ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında gösterdiği performansla dikkat çeken Alpaslan Adsay, ‘Sen Giderken’ adlı single’ını piyasaya çıkardı. Sesini geçtiğimiz günlerde noter huzurunda tescilleten şarkıcı, “Hedefim dünyaya ulaşmak” dedi.Dört oktavlık sesiyle ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında gösterdiği performansla dikkat çeken Alpaslan Adsay, ‘Sen Giderken’ adlı single’ını piyasaya çıkardı. Sesini geçtiğimiz günlerde noter huzurunda tescilleten şarkıcı, “Hedefim dünyaya ulaşmak” dedi.

3 Kasın 2019 Magazin Bülteni3 Kasın 2019 Magazin Bülteni
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