04.11.2019 - 07:50 |
Dört oktavlık sesini tescilletti
Dört oktavlık sesiyle ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında gösterdiği performansla dikkat çeken Alpaslan Adsay, ‘Sen Giderken’ adlı single’ını piyasaya çıkardı.
Dört oktavlık sesiyle ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında gösterdiği performansla dikkat çeken Alpaslan Adsay, ‘Sen Giderken’ adlı single’ını piyasaya çıkardı. Sesini geçtiğimiz günlerde noter huzurunda tescilleten şarkıcı, “Hedefim dünyaya ulaşmak” dedi.Dört oktavlık sesiyle ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında gösterdiği performansla dikkat çeken Alpaslan Adsay, ‘Sen Giderken’ adlı single’ını piyasaya çıkardı. Sesini geçtiğimiz günlerde noter huzurunda tescilleten şarkıcı, “Hedefim dünyaya ulaşmak” dedi.