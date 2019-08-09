Dostlara yaz daveti

Aslı Pehlivanlar, önceki gün Balkabağa Alaçatı’da, Mel’s Design, Myshera ve Erhan Özusta Exlusive Jewelery markalarının katılımıyla, görkemli bir yaz daveti gerçekleştirdi. Etkinliğe, Ebru Erbaş, Melda Aksu, Nilgül Nukan, Erhan Özusta, Dida Kaymaz, Zeynep Yılmaz, Tülay Karadeniz ve Berrin Zülfikar’ın da aralarında bulunduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından tanıdık simalar katıldı.



İş insanı, misafirleriyle yakından ilgilenirken, bol bol sohbet edip, hasret giderdi. Mekanın lezzetli atıştırmalıkları ve kokteylleri eşliğinde davetliler, keyifli bir gün geçirirken, aynı zamanda markaların ürünlerini inceleyerek, alışveriş yapma imkanı buldu. Etkinliğe sonradan katılan Selami Şahin, konuklarla sohbetinde esprileriyle güldürdü.











