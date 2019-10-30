Camp David giyim markasının patroniçesi Aslıhan Şentürk, fabrikalarının alt katında bulunan mağazasında açtığı Denmas Bistronomy’de, dostlarını ağırladı. Gaye Karacalar, Esra Oktay, Ümmühan Baş ve Oya İdil Gençoğlu gibi cemiyet hayatının renkli simalarının katıldığı öğle yemeğinde, Meral Ketenci’ye de sürpriz bir doğum günü düzenlendi. Yeni yaşına arkadaşları eşliğinde giren Ketenci, duygusal anlar yaşadı.