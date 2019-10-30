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HaberlerCaddeDostlarını ağırladı
30.10.2019 - 07:50 |

Dostlarını ağırladı

Camp David giyim markasının patroniçesi Aslıhan Şentürk, fabrikalarının alt katında bulunan mağazasında açtığı Denmas Bistronomy’de, dostlarını ağırladı.

Dostlarını ağırladı

Camp David giyim markasının patroniçesi Aslıhan Şentürk, fabrikalarının alt katında bulunan mağazasında açtığı Denmas Bistronomy’de, dostlarını ağırladı. Gaye Karacalar, Esra Oktay, Ümmühan Baş ve Oya İdil Gençoğlu gibi cemiyet hayatının renkli simalarının katıldığı öğle yemeğinde, Meral Ketenci’ye de sürpriz bir doğum günü düzenlendi. Yeni yaşına arkadaşları eşliğinde giren Ketenci, duygusal anlar yaşadı.

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
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