Dostlarını ağırladı

Tolga Sezgin, yeni yıl sebebiyle dostlarını akşam yemeğinde ağırladı. Shangri-La Bosphorus’taki ‘Çin Kanton’ mutfağının en iddialı temsilcisi Shang Palace’taki davette; Derin Mermerci, Burcu Esmersoy, Aylin Saruhan, Etel Baler, Rezzan Benardete ve Selhan Aloğlu yer aldı. Konuklar, mekan tarafından özel hazırlanan şans kurabiyeleriyle, yeni yıl dileklerini çekti. Gece, Lounge’ta yapılan after party’le devam etti.