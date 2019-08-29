29.08.2019 - 12:21
Dostlarıyla bir araya geldi
Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eşi sosyetik güzel Selin İmer, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi.
Dostlarıyla bir restoranda bir araya gelen sosyetik güzel, restoran çıkışı objektiflere poz verdi.
Keyifli olduğu gözlenen Selin İmer, daha sonra aracını valeden teslim alarak gözlerden uzaklaştı.
Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.