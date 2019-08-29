MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeDostlarıyla bir araya geldi
29.08.2019 - 12:21

Dostlarıyla bir araya geldi

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eşi sosyetik güzel Selin İmer, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi.

Dostlarıyla bir araya geldi

Dostlarıyla bir restoranda bir araya gelen sosyetik güzel, restoran çıkışı objektiflere poz verdi.

Keyifli olduğu gözlenen Selin İmer, daha sonra aracını valeden teslim alarak gözlerden uzaklaştı.

Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hazal Kaya, Fikret Ali için alışveriş turunda

Hazal Kaya, Fikret Ali için alışveriş turunda

Anadolu Yakası'nda BKM Mutfak rüzgarı esecek

Anadolu Yakası'nda BKM Mutfak rüzgarı esecek

Mahkemeden son nokta! Çanta krizi bitti

Mahkemeden son nokta! Çanta krizi bitti

Uzay ve Kuzey babalarını izledi

Uzay ve Kuzey babalarını izledi

Sıradaki Haber