‘Dostluk, farklılıkların önüne geçmektir’

Sinema sektörünün iki yıldız ismi Kiernan Shipka ve Christian Coppola, FENDI’nin #BaguetteFriendsForever kampanyası için Roma’da bir araya geldi. Şehri keşfeden iki arkadaş, Baguette çantaların tanıtıldığı çekimlerde, dostluk kavramınıysa ‘güven’ olarak tanımladı.

- Arkadaşlık kavramı sizin için ne ifade eder?

Kiernan Shipka: Güven, anılar, sadakât ve gülüşler, benim dostluklarımın temelidir. Her gün birbirini görmek ya da sürekli konuşmak anlamına gelmez. Arkadaşlık, tüm farklılıklarımızın ötesine geçmektir. İki insan arasındaki gerçek iletişimdir. Benim için bir hayli güzeldir. Christian Coppola: Bence güvenebileceğiniz biri demektir.

- En yakın arkadaşınızla yapmayı sevdiğiniz şey nedir?

K.S.: Destansı bir macera yaşamak gibisi yoktur. Ama aynı zamanda birlikte kalmak, abur cubur yemek ve sabahlara kadar muhabbet etmek gibisi de bulunamaz. İdeal olan, dengeyi tutturmak.

C.C.: Yurt dışına seyahat...

n Roma’daki çekimler nasıl geçti? Şehri nasıl anlatırsınız?

K.S.: Büyülüydü...

İlk kez gittim ve başdöndürücü bir deneyimdi. En yakın arkadaşımla tüm şehri bir günde gördüm. Tarihi zengin, Roma göz alıcı ve yemekler de mükemmel.

C.C.: Küçüklüğümden beri sık sık giderdim. Vatikan ve şehrin diğer klasik bölümlerinin bende büyük etkiler bıraktığını hatırlıyorum.

n Setten bir anınız var mı?

K.S.: Temelde, Roma tatili hayallerimizi bir gün boyunca ikonik Baguette çantalarımızla yaşadık. Çekimler bitiğinde uyanık kalabilmek adına cappuccino içtim ve lezzetli yemek yedik. Carbonara soslu makarna da ayrıca Roma’da bir gününüzü sonlandırmak için kabul edilebilir bir seçenek...

C.C.: O gün çok fazla miktarda makarna tüketildi. Ben de bir şekilde scooter kullanmayı öğrendim. Buranın günlük hayata uyum sağlamış, güzel geleneksel duyguları var ve bu da, şehri tam anlamıyla dünyanın diğer yerlerinden farklı kılıyor.

n Böyle özel bir çekimin yönetmenliğini üstlenmek ve içinde yer almak nasıl bir duygu?

C.C.: Kamera önünde olmaya alışık değilim, özellikle de kendi projemde... Kiernan’ın yanımda olması, kolaylık sağladı. Yepyeni bakış açıları yakaladım.