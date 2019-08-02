48 motosiklette 69 kişinin katılımıyla gerçekleşen dostluk sürüşü, Harley Davidson East’te son buldu. Yolculuğun son etabında Fener Rum Patrikhanesi’nde I. Bartholomeos tarafından ağırlanan Yunan motosikletçiler, toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra bitiş noktasında Hürşat Erbilgin ve Levent Gürcan tarafından karşılanan grup, Fat Boy Grill&Bar’da yorgunluk attı.