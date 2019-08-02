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02.08.2019 - 19:05

Dostluk sürüşü

Harley Davidson kullanıcılarının oluşturduğu HOG (Harley Davidson Owners Group) İstanbul East Chapter grubu, Selanik’e giderek Yunan motosiklet tutkunlarıyla buluştu.

Dostluk sürüşü

48 motosiklette 69 kişinin katılımıyla gerçekleşen dostluk sürüşü, Harley Davidson East’te son buldu. Yolculuğun son etabında Fener Rum Patrikhanesi’nde I. Bartholomeos tarafından ağırlanan Yunan motosikletçiler, toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra bitiş noktasında Hürşat Erbilgin ve Levent Gürcan tarafından karşılanan grup, Fat Boy Grill&Bar’da yorgunluk attı.

2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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