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05.11.2019 - 07:50 |

Dostunu yalnız bırakmadı

Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Ediz Hun’un, kariyerindeki ilk tiyatro oyunu ‘On Küçük Zenci’yi izledi.

Dostunu yalnız bırakmadı

Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Ediz Hun’un, kariyerindeki ilk tiyatro oyunu ‘On Küçük Zenci’yi izledi. Projeyi ilgiyle takip eden Sultan, kuliste de meslektaşını ziyaret etti. Hun, tiyatro sahnesinde olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirirken, Şoray’ın kendisini izlemeye gelmesinin de bu mutluluğu iki kat artırdığını belirtti.

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