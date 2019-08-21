Dosya kapandı: Huzur bozma yok!

Sinan Akçıl, haklarında yapılan şikayet üzerine komşusunun psikolojik sorunları olduğunu ve asılsız ihbarlarda bulunarak ailesini rahatsız ettiğini beyan etti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; savcılık, Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çiftinin, komşularının iddia ettiği gibi huzur ve sükun bozma kastıyla hareket etmediğine karar verdi ve dosyayı kapattı.