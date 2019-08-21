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21.08.2019 - 09:41

Dosya kapandı: Huzur bozma yok!

Bir komşuları, Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çiftinin Beşiktaş Akatlar'daki evlerinde gürültü yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi olmuş, "Sabah 05.00'e kadar yüksek sesle müzik dinliyorlar, rahatsız oluyorum" demişti.

Dosya kapandı: Huzur bozma yok!

Sinan Akçıl, haklarında yapılan şikayet üzerine komşusunun psikolojik sorunları olduğunu ve asılsız ihbarlarda bulunarak ailesini rahatsız ettiğini beyan etti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; savcılık, Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çiftinin, komşularının iddia ettiği gibi huzur ve sükun bozma kastıyla hareket etmediğine karar verdi ve dosyayı kapattı.

Canlı bombanın yakalanma anı kameradaŞanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.
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