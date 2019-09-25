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25.09.2019 - 15:34 | | İHA

Down sendromlu Ceydanur'un hayali Tarkan konserine gitmek

Çorlu’da ikamet eden 2 çocuklu Koç ailesi, 22 yaşındaki down sendromlu kızları Ceydanur’un hayalini gerçekleştirmek için yetkililerden yardım istedi.

Down sendromlu Ceydanur'un hayali Tarkan konserine gitmek

En büyük hayalinin ve isteğinin Tarkan konserine gitmek olduğunu söyleyen Ceydanur Koç, “Konserine gitmek istiyorum, bize çay içmeye gelsin” derdi. Baba İsa Koç ise “Ceydanur’un her isteğini yerine getirmeye çalıştım. Çocukluğundan beri Tarkan’ı çok seviyor. Şimdi de Tarkan konserine gitmek istiyor ancak bilet bulamadığım için götüremiyorum. Sadece kızım için Tarkan konserine bilet istiyoruz. Hiç kimseden maddi bir beklentimiz, isteğimiz yok manevi olarak yanımızda olsunlar yeterli” dedi.

Sürekli olarak Tarkan’ın konser görüntülerini izleyen down sendromlu Ceydanur’un, görüntüleri izlerken yaşadığı mutluluk ise yüzüne yansıyor.

Down sendromlu Ceydanurun hayali Tarkan konserine gitmek

25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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