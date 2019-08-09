Down sendromlu ve otizmli çocuklara bayram ziyareti

Diyarbakır'da otizimli ve down sendromlu çocukların tedavi gördüğü özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek çocuklarla bayramlaşan Berdan Mardini, büyük bir sevince yol açtı.

Çocuklara bayram öncesi hediyeler almayı da ihmal etmeyen Mardini, çocuklara şarkılar söylemeyi de ihmal etmedi. Her biriyle yakından ilgilenip sohbet eden Mardini, örnek bir hareket sergiledi.

Diyarbakır'da böyle bir rehabilitasyon merkezi olduğundan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Mardini, ''Bu kardeşlerime böylesine güzel bir merkez ve rehabilitasyon alanı kuran kim varsa Allah hepsinden razı olsun. Bu kardeşlerimizin bizden beklediği hatırlanmak iki hoş sohbet, onlarla ilgilenilmesi. En azından bayramlarda böylesine anlamlı yerleri ziyaret etmek onları mutlu etmeye yetiyor." dedi.