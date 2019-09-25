25.09.2019 - 07:50 |
Duaları kabul oldu
Şükrü Özyıldız, Şapkacı rolünü oynadığı ‘Alice Harikalar Diyarında’ müzikalinin, kendisi için şans olduğunu açıkladı.
Oyuncu, “Müzikalde oynamak hayalimdi. Dualarımın cevabı gibi oldu. O yüzden ekstra mutluyum. Şapkacı ise dünyada ö nemli ve renkli bir karakter” ifadelerini kullandı.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!