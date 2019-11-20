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20.11.2019 - 07:50 |

Düet yaptılar

Suzan Kardeş, Bulgaristan Grand Corona’da sahne aldı.

Düet yaptılar

Şarkıcı, konserin sonuna doğru kendisini izlemeye gelen Emel Müftüoğlu’yla düet yaptı.

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