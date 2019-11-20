20.11.2019 - 07:50 |
Düet yaptılar
Suzan Kardeş, Bulgaristan Grand Corona’da sahne aldı.
Şarkıcı, konserin sonuna doğru kendisini izlemeye gelen Emel Müftüoğlu’yla düet yaptı.
HTC Vive Cosmos denedik!HTC'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos'u denedik. Bir önceki nesle göre çok daha başarılı olan yeni sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive Cosmos, artık daha kompakt ve neredeyse iki kat daha fazla çözünürlük sunuyor. Bu sayede oyunların içindeyken dış dünyadan kendinizi tamamen soyutlayabiliyorsunuz.