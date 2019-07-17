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17.07.2019 - 13:52

Düğün hazırlıkları devam ediyor

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile oyuncu nişanlısı Deniz Baysal, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi. 6 Eylül'de dünyaevine girecek olan çift, düğün için hazırlıklara tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi.

Düğün hazırlıkları devam ediyor

Deniz Baysal, "Çok keyifli ama bir o kadar da yorucu ve stresli bir süreçten geçiyoruz. Zaman yaklaştıkça stres de artıyor. Bugün bazı eksiklerimizi tamamlamak için buraya geldik" açıklamasında bulundu.

Düğün hazırlığının dışında yeni sezon dizi tekliflerini de değerlendirdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Gelen teklifler var fakat netleşen bir durum şu an için söz konusu değil. Senaryoları okuyorum. Kısmet olursa yeni sezonda güzel bir proje ile ekranlarda olabilirim" dedi.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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