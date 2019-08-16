Düğün için gün sayıyorlar

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de Beymen’e uğrayan Deniz Baysal-Barış Yurtçu çifti, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Baysal, "Barış’ın konserleri devam ediyor. Benim de rol aldığım sinema filmimin çekimleri bitti, vizyon tarihini bekliyoruz. Düğünümüz için ise çok kısa bir zaman kaldı, artık gün sayıyoruz" dedi.