16.08.2019 - 11:47
Düğün için gün sayıyorlar
Kolpa grubun solisti Barış Yurtçu ile oyuncu nişanlısı Deniz Baysal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de Beymen’e uğrayan Deniz Baysal-Barış Yurtçu çifti, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.
Baysal, "Barış’ın konserleri devam ediyor. Benim de rol aldığım sinema filmimin çekimleri bitti, vizyon tarihini bekliyoruz. Düğünümüz için ise çok kısa bir zaman kaldı, artık gün sayıyoruz" dedi.