22.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Düğünü erteledi
Geçtiğimiz hafta merdivenlerden düşerek ayak tarak kemiği kırılan Merve Özbey, özel botla Vadistanbul Jolly Joker’de sahne aldı.
Nişanlısı Kenan Koçak’la 19 Ocak’taki nikahı ertelediklerini belirten şarkıcı, “Doktorlar yetiştirmeye çalıştı ama oynamak istediğim için 9 Şubat’ta karar kıldık” dedi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.