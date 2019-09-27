Dünya izleyecek

Ekin Koç, ‘Game of Thrones’, ‘The Wire’ ve ‘The Sopranos’ projelerinin yayıncısı Amerikan HBO kanalının BAFTA ödüllü dizisi ‘Succession’a konuk oluyor. Oyuncu, projede Kadir rolüyle bir iş insanının danışmanı olarak kamera karşısına geçecek. Koç’un yer alacağı bölüm, yapımın ikinci sezon dokuzuncu bölümünde yayınlanacak.