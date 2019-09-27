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HaberlerCaddeDünya izleyecek
27.09.2019 - 07:50 |

Dünya izleyecek

Ekin Koç, ‘Game of Thrones’, ‘The Wire’ ve ‘The Sopranos’ projelerinin yayıncısı Amerikan HBO kanalının BAFTA ödüllü dizisi ‘Succession’a konuk oluyor.

Dünya izleyecek

Ekin Koç, ‘Game of Thrones’, ‘The Wire’ ve ‘The Sopranos’ projelerinin yayıncısı Amerikan HBO kanalının BAFTA ödüllü dizisi ‘Succession’a konuk oluyor. Oyuncu, projede Kadir rolüyle bir iş insanının danışmanı olarak kamera karşısına geçecek. Koç’un yer alacağı bölüm, yapımın ikinci sezon dokuzuncu bölümünde yayınlanacak.

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
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