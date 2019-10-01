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01.10.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Dünya Kalp Günü’nde bir araya geldiler

Ece Vahapoğlu, Özge Ulusoy ve Yağız İzgül, 29 Eylül’de kutlanan Dünya Kalp Günü kapsamında Becel’in organize ettiği etkinlikte buluştu.

Dünya Kalp Günü’nde bir araya geldiler

Ece Vahapoğlu, Özge Ulusoy ve Yağız İzgül, 29 Eylül’de kutlanan Dünya Kalp Günü kapsamında Becel’in organize ettiği etkinlikte buluştu. Sabahın erken saatlerin Caddebostan sahilinde bir araya gelen ekip, eğitmenlerle birlikte spor yaptı. l MESUT YILMAZ Ece Vahapoğlu, Özge Ulusoy ve Yağız İzgül, 29 Eylül’de kutlanan Dünya Kalp Günü kapsamında Becel’in organize ettiği etkinlikte buluştu. Sabahın erken saatlerin Caddebostan sahilinde bir araya gelen ekip, eğitmenlerle birlikte spor yaptı.

30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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