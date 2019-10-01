Dünya Kalp Günü’nde bir araya geldiler

Ece Vahapoğlu, Özge Ulusoy ve Yağız İzgül, 29 Eylül’de kutlanan Dünya Kalp Günü kapsamında Becel’in organize ettiği etkinlikte buluştu. Sabahın erken saatlerin Caddebostan sahilinde bir araya gelen ekip, eğitmenlerle birlikte spor yaptı. l MESUT YILMAZ Ece Vahapoğlu, Özge Ulusoy ve Yağız İzgül, 29 Eylül’de kutlanan Dünya Kalp Günü kapsamında Becel’in organize ettiği etkinlikte buluştu. Sabahın erken saatlerin Caddebostan sahilinde bir araya gelen ekip, eğitmenlerle birlikte spor yaptı.