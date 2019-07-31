Dünya Şampiyonası’na gidiyor

Radyocu Geveze’nin (Jozi Zalma) oğlu Berke Zalma, 4-10 Ağustos tarihleri arasında Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenecek, Dünya Şampiyonası’nda Windsurf dalında Türkiye’yi temsil edecek. Zalma’nın, 2015 yılında İtalya’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda, 2017-2019 Avrupa Şampiyonası’nda ve Türkiye’de yapılan yarışlarda, silver class dereceleri var.