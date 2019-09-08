MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeDünya starlarının güzellik sırrı
08.09.2019 - 17:04

Dünya starlarının güzellik sırrı

Kim Kardashian ve Kate Garraway’ın uyguladığı elektroterapi yöntemi Micro Plus, yüz ve vücut gençleştirmede dünyadaki yeni trend olarak adlandırılıyor

Dünya starlarının güzellik sırrı

Kim Kardashian ve Kate Garraway’ın uyguladığı elektroterapi yöntemi Micro Plus, yüz ve vücut gençleştirmede dünyadaki yeni trend olarak adlandırılıyor. Micro Plus, ameliyatsız, acısız, neştersiz, iğnesiz, tek seansta bile etki gösteriy

Bu yöntemde temel prensip, kasları uyararak çalıştırmak ve tekrar eğitmektir. Bu sayede yüz kasları toparlanır ve vücut kaslarına spor yaptırma etkisi sağlanır. Micro Plus uygulamasını Türkiye’ye getiren Sema Arabacıoğlu, "Etkileri gözle görülür bir sistem. Merkezimize gelen tüm danışanlarımıza önce check-up yapıp, mevcut sağlık durumlarından haberdar oluyoruz. Sonrasında engel bir durumu yoksa Micro Plus ile güzelleşme yoluna çıkıyoruz. Doktorumuzla birlikte kişinin bedenindeki problemli bölgeleri tespit ediyor ve uygulanacak programı belirliyoruz. 10 seanslık düzenli uygulamada, değişimlerine tanıklık ediyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye'de de Nurgül Yeşilçay, Micro Plus'u tercih eden ünlüler arasında yer alıyor.

    Elimi Bırakma 44. Bölüm 2. TanıtımElimi Bırakma 44. Bölüm 2. Tanıtım
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beyazıt Öztürk: Evlilikten korkmuyorum

    Beyazıt Öztürk: Evlilikten korkmuyorum

    Akın Akınözü: 120 kiloydum

    Akın Akınözü: 120 kiloydum

    Ersin Korkut Survivor’da yarışacak

    Ersin Korkut Survivor’da yarışacak

    Bergüzar Korel dükkanı kapattı

    Bergüzar Korel dükkanı kapattı

    Sıradaki Haber