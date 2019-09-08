Dünya starlarının güzellik sırrı

Kim Kardashian ve Kate Garraway’ın uyguladığı elektroterapi yöntemi Micro Plus, yüz ve vücut gençleştirmede dünyadaki yeni trend olarak adlandırılıyor. Micro Plus, ameliyatsız, acısız, neştersiz, iğnesiz, tek seansta bile etki gösteriy

Bu yöntemde temel prensip, kasları uyararak çalıştırmak ve tekrar eğitmektir. Bu sayede yüz kasları toparlanır ve vücut kaslarına spor yaptırma etkisi sağlanır. Micro Plus uygulamasını Türkiye’ye getiren Sema Arabacıoğlu, "Etkileri gözle görülür bir sistem. Merkezimize gelen tüm danışanlarımıza önce check-up yapıp, mevcut sağlık durumlarından haberdar oluyoruz. Sonrasında engel bir durumu yoksa Micro Plus ile güzelleşme yoluna çıkıyoruz. Doktorumuzla birlikte kişinin bedenindeki problemli bölgeleri tespit ediyor ve uygulanacak programı belirliyoruz. 10 seanslık düzenli uygulamada, değişimlerine tanıklık ediyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye'de de Nurgül Yeşilçay, Micro Plus'u tercih eden ünlüler arasında yer alıyor.