28.11.2019 - 07:50 |
Dünyaca ünlü şefler İstanbul’a geliyor
Gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği Gastromasa, 30 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde meraklılarıyla buluşacak.
Gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği Gastromasa, 30 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde meraklılarıyla buluşacak. Bu yıl ‘ilham’ temasının işleneceği etkinliğe; Pierre Marcolini, Soren Selin, Virgilio Martinez, Pia Leon, Albert Adria, Andreas Caminada, Andoni Luis Aduriz, Gert de Mangeleer, Elena Arzak, Cristina Bowerman ve Alexandre Couillon gibi dünyaca ünlü şefler katılacak.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?