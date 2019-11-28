Dünyaca ünlü şefler İstanbul’a geliyor

Gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği Gastromasa, 30 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde meraklılarıyla buluşacak. Bu yıl ‘ilham’ temasının işleneceği etkinliğe; Pierre Marcolini, Soren Selin, Virgilio Martinez, Pia Leon, Albert Adria, Andreas Caminada, Andoni Luis Aduriz, Gert de Mangeleer, Elena Arzak, Cristina Bowerman ve Alexandre Couillon gibi dünyaca ünlü şefler katılacak.