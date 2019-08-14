14.08.2019 - 07:50| RÖPORTAJ: SENEM AYDIN
'Dünyaya açılma hayalim yok'
Her şarkısıyla müzik listelerinin zirvesinde olan Simge, “Benim özüm halk. Dünyaya açılma hayalim yok. Ülkemde çok mutluyum. Türkçe şarkı söylemeyi çok seviyorum” dedi.
Popun yükselen yıldızı Simge, dünyaya açılma hayalinin olmadığını söyledi. “Benim özüm halk” diyen şarkıcı, “Yurt dışında bir kariyer düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Hiç düşünmüyorum. Ülkemde çok mutluyum. Türkçe şarkı söylemeyi çok seviyorum. Çocukluğumdan beri Türkçe pop müzik dinleyerek büyüdüğüm için neyi severler, neyi sevmezler biraz anlıyorum” cevabını verdi.
Simge, Hadise’yle birlikte sahnelerin seksi ismi olarak anılmasına ise, “Onu çok beğeniyorum ve cesaretli buluyorum. Dünya starları sahneye mayolarla çıkıyor. Beyonce yapınca ayakta alkışlanıyor da, Hadise yapınca neden bu kadar sorun oluyor? Anlayamıyorum. Gerçekten kadının kadına bir hasetliği var ve bu beni çok rahatsız ediyor. Birbirimizi daha çok kollamamız gerek” dedi.
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