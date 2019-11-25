Dünyayı dolaşacaklar

Seray Sever ve Ayşe Yıldız, geçtiğimiz günlerde uluslararası eğitim veren güzellik akademisi AltierAcademy’nin öğrencileriyle buluştu. ‘Astroloji ve güzellik’ konulu söyleşiler düzenleyeceklerini söyleyen Yıldız, “İstanbul’dan Diyarbakır’a, Almanya’dan Belçika’ya davet aldığımız birçok yere gidip kadınlara güzellik konusunda merak edilenleri anlatacağız” dedi.