06.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
‘Duru ilham verdi’
Mahsun Kırmızıgül, ‘Mucize’ filminden sonra Duru’nun fizik tedaviyi kabul etmediği video’sunu izlediğini belirterek, “Devamını onun için yazdım. Bana ilham verdi” dedi
Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp ve yönettiği ‘Mucize 2: Aşk’ın galası, Uniq Hall’de gerçekleşti. İlk filmden sonra İzmit’te yaşayan beş yaşındaki Duru’nun fizik tedavi sürecini kabul etmediği video’sunu izlediğini belirten yönetmen, “Bize bir mesajı vardı. ‘Size söz veriyorum, fizik tedaviyi kabul edeceğim ve yakın zamanda ayağa kalkacağım’ demişti. Bana pencere açtı” dedi.