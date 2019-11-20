Düşmanlık geride kalmış

Liam Payne, 2015 yılında gündeme oturan ve günümüzde de devam eden Justin Bieber ile One Direction ‘düşmanlığına’ son verdi. O sene aynı günde müzik grubuyla albüm çıkaran Kanadalı popçu, Snapchat hesabı üzerinden paylaştığı korkmuş yüzlü fotoğrafın altına, “Çalışmanızı benimle aynı günde piyasaya sunarsanız, suratınız böyle olur” diye yazmıştı.



Mirror’a konuşan 1D eski üyesi, “Bu paylaşımın ardından Justin ile uzun bir muhabbetimiz oldu. Ona, ‘Her şey çok iyi... Hiçbir şey yapmana gerek yok’ demiştim. Ardından bir o kadar da sohbet etmiştik. Justin gerçekten güzel bir çocuk” ifadelerini kullandı.