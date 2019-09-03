MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeDüşük yapan Seren Serengil oyuncak bebekle uyudu
03.09.2019 - 08:28

Düşük yapan Seren Serengil oyuncak bebekle uyudu

Eşi Yaşar İpek'e şiddet gerekçesiyle boşanma davası açan Seren Serengil, 6 haftalık hamileyken düşük yaptı. Zor günler geçiren Serengil, dün gece oyuncak bebekle uyudu.

Düşük yapan Seren Serengil oyuncak bebekle uyudu

Seren Serengil, geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle dünya evine girdiği şarkıcı Yaşar İpek'e şiddet gerekçesiyle dava açtı. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil, yaşadığı zor günlerde 6 haftalık bebeğini kaybetti. Serengil'in dün gece çekilen fotoğrafı ise görenlerin yüreğini burktu.

DÖRDÜNCÜ KEZ DÜŞÜK YAPTI
Yaşar İpek ile zorlu bir boşanma sürecinde olan Seren Serengil, geçtiğimiz gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Zor günler geçiren Serengil, dördüncü kez düşük yaparak 6 haftalık bebeğini kaybetti.

OYUNCAK BEBEKLE UYUDU
Hayata bebeğiyle tutunduğunu söyleyen ve tedavi sürecinde kendisine tüm tehlikelerden uzak tutan Serengil, bebeğinin kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Serengil'in yanında olan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, ünlü ismin gece bir oyuncak bebekle uyurken fotoğrafı paylaştı.

2 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Unutulmaz gece

Unutulmaz gece

‘Psikopatı oynamak isterim’

‘Psikopatı oynamak isterim’

‘Cennetime Geldim’ çıktı

‘Cennetime Geldim’ çıktı

Tuncer yazacak Bayülgen oynayacak

Tuncer yazacak Bayülgen oynayacak

Sıradaki Haber