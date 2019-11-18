MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriDuygu Özaslan aşk iddialarına yanıt verdi
18.11.2019 - 16:02 |

Duygu Özaslan aşk iddialarına yanıt verdi

Geçtiğimiz hafta Kerem Bürsin'in, Youtuber Duygu Özaslan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Haberler hakkında açıklama yapmayan ikiliden Duygu Özaslan, bugün sessizliğini bozdu.

Duygu Özaslan aşk iddialarına yanıt verdi

Serenay Sarıkaya'dan 6 ay önce ayrılan oyuncu Kerem Bürsin'in, Youtuber Duygu Özaslan ile birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Konuyla ilgili bugün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özaslan, yakışıklı oyuncuyu tanımadığını söyledi.

Youtuber paylaştığı videoda, "Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Kerem Bürsin ile tanışmıyoruz. Aynı ortamda dahi bulunmadık. Bu dedikoduları kim nerden çıkardı, bu senaryoları kim yazdı gerçekten bilmiyorum ama böyle bir şey olmadığını söylemek istedim. Bakalım daha neler konuşacaklar? Ben de izleyeceğim" açıklamasını yaparak, iddiaları yalanladı.

Duygu Özaslan aşk iddialarına yanıt verdi

    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büşra Pekin-Ersay Üner ayrılığının perde arkası

    Büşra Pekin-Ersay Üner ayrılığının perde arkası

    Yonca Lodi: Konserlerim Youtube'da olacak

    Yonca Lodi: Konserlerim Youtube'da olacak

    Martin Skrtel'ın kahvaltı keyfi

    Martin Skrtel'ın kahvaltı keyfi

    Gönül Yazar ile Rüzgar Maden ayrıldı! İşte sebebi

    Gönül Yazar ile Rüzgar Maden ayrıldı! İşte sebebi

    Sıradaki Haber