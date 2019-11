Duygu Sarışın: Asya kendine güvenen bir kadın

Duygu Sarışın, yeni neslin öne çıkan oyuncularından biri... Rol aldığı her projede, seyirciyi şaşırtmayı başarıyor. “Hedeflerimi gerçekleştirdikçe paylaşıyorum. Şu an her şey istediğim gibi” diyen oyuncuyla dizisini, hayatını ve anti-gravity yoganın nasıl tutkusu haline geldiğini konuştuk.

- ‘Azize’ dizisinin senaryosunu okuduğunuzda ilk hissiyatınız ne oldu?

Asya karakteri ilgimi çekti. Bir aşiretin hanım ağası oluşu, geleneğine bağlı, aykırı ve özgür oluşu heyecanlandırdı.

- Asya, dizide mafya ailesindeki tek kadın lider... Role nasıl hazırladınız?

Yaptığım şey, içe dönüş oldu. Asya, ailesi gözleri önünde vurulan kökleri sağlam biri. Sevebilen, tek kendine güvenen bir kadın. Özellikle altını çiziyorum, en sevdiğim tarafı güçlü olması.

- Farklı bir karakterle izleyici karşısına çıktınız. Tepkiler nasıl?

Oyunculuğuma dair güzel geri dönüşler alıyorum. Farklı karakterler oynayınca, seyircide farkındalık oluşuyor. Her karakter için farklı yorumlar alınca da, doğru yaptığımı anlıyorum.

- Mafya liderini oynadığınız için çıkışlarınız sert. Kendinizi izlerken neler hissettiniz?

Genelde karakterin doğum sürecini görüyorum. Evet, henüz çıkışları sert. Çünkü bu bir süreç.

- Kartal ile Azize arasındaki aşka engel olacaksınız. Gerçek hayatta sevdiğiniz biri için savaşır mısınız?

Senaryo yönlendirecek, izleyip göreceğiz. Aşk, derin çelişkilerin olduğu bir mesele... “İklim ne?”, onu çok iyi bilmek gerekiyor. Seslendiğinizde sizi duyacak biri için savaşırsınız diyebilirim. Yine de köşeli laflar söylemek çok karşılık bulamayabilir.

- Dizide genç ve tecrübeli oyuncular var. Sette ortam nasıl?

Sette uyum içindeyiz. Herkes iyi kalpli, sıcak ve samimi. İletişim çok önemli. Herkes birbirini dinliyor.

- ‘Azize’ sosyal medyada çok olumlu yorumlar aldı...

Henüz çok başındayız. Bu tarz senaryolarda ilişkiler zamanla ve güçlü olarak kurulur. Dolayısıyla ilerleyen bölümlerde seyircinin daha da

çok seveceğini düşünüyorum.

- Son oynadığınız üç dizide birbirinden çok farklı karakterlere hayat verdiniz. Oyuncular genelde benzer rolleri seçer, bu açıdan şanslı olduğunuzu ya da risk aldığınızı düşünüyor musunuz?

Risk aldığımı düşünmüyorum. Tiyatro kökenli bir oyuncuyum. Farklı karakterlere hayat verebilmek, seyirciye farklı bakış açıları sunabilmek... İşim bu!

‘Hayatı altüst ediyorum’

- Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk mezunusunuz. Mesleğe dair hedeflerinizde neler var?

Mesleğime dair hedeflerimi gerçekleştirdikçe paylaşıyorum. Öyle bir inanışım var. Şu an her şey tam istediğim gibi diyebilirim.

- Hakkınızda bilinen en büyük yanlış ne?

En büyük yanlış, sanırım doğum günüm. 24 Ekim doğumluyum.

- Sosyal medyada yoga yaparken fotoğraflarınızı paylaşıyorsunuz. Yeni tutkunuz mu?

Anti-gravity yoga yeni tutkum... Hayatın altının üstünden iyi olabildiği fikri beni cezbetmişti. Ben de altüst ediyorum işte... Çok rahatlatıcı bir spor. Herkese

tavsiye ediyorum.