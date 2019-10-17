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HaberlerCaddeDuygu Sarışın'ın Çağatay Ulusoy suskunluğu!
17.10.2019 - 09:55 | | EMRAH AKÇAAY

Duygu Sarışın'ın Çağatay Ulusoy suskunluğu!

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilk filmleri 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın galası önceki akşam Zorlu PSM'de gerçekleşti. Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Duygu Sarışın, galaya tek başına katıldı.

Duygu Sarışın'ın Çağatay Ulusoy suskunluğu!

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Duygu Sarışın, “Tek biletle iki film izleme gibi bir şey var, o yüzden çok enteresan bir şey” dedi.

Güzel oyuncu, sevgilisi Çağatay Ulusoy ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Duygu Sarışının Çağatay Ulusoy suskunluğu

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