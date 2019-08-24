Duygulandıran hediye

Uçar, Mustafa Koç’un resmini işlediği saati, iş insanına hediye etti. Tasarım karşısında duygulanan Koç, sanatçıya bir teşekkür mektubu kaleme aldı. İş insanı, daha sonra saati, Ankara Çengelhan’daki Rahmi Koç Müzesi’ne bağışladı.







