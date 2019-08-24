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24.08.2019 - 07:50

Duygulandıran hediye

Dünyaca ünlü liderlere, iş insanlarına ve sanatçılara; saat, kalem ile mücevher üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Murat Uçar’dan, Rahmi Koç’a anlamlı hediye...

Duygulandıran hediye

Uçar, Mustafa Koç’un resmini işlediği saati, iş insanına hediye etti. Tasarım karşısında duygulanan Koç, sanatçıya bir teşekkür mektubu kaleme aldı. İş insanı, daha sonra saati, Ankara Çengelhan’daki Rahmi Koç Müzesi’ne bağışladı.



17 Ağustos depreminin hikayesi: YarımBüyük acıların yaşandığı 17 Ağustos depreminin anlatıldığı dizinin süpervizörlüğünü oyuncu Fikret Kuşkan yapıyor. Genç oyuncu Fırat Temir ise ‘Yarım’da depremin ardından stres bozukluğu hastası olan 'Rüzgâr' karakterine hayat veriyor.
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