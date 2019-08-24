24.08.2019 - 07:50
Duygulandıran hediye
Dünyaca ünlü liderlere, iş insanlarına ve sanatçılara; saat, kalem ile mücevher üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Murat Uçar’dan, Rahmi Koç’a anlamlı hediye...
Uçar, Mustafa Koç’un resmini işlediği saati, iş insanına hediye etti. Tasarım karşısında duygulanan Koç, sanatçıya bir teşekkür mektubu kaleme aldı. İş insanı, daha sonra saati, Ankara Çengelhan’daki Rahmi Koç Müzesi’ne bağışladı.