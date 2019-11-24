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24.11.2019 - 07:50 |

Duygusal kutlama

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, daha önceden görev yaptığı, ‘Hocaların Hocası’ olarak bilinen ve şu anda da üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde dekan olarak görev yapan Prof. Dr. Sakıp Pekin’in, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Duygusal kutlama

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, daha önceden görev yaptığı, ‘Hocaların Hocası’ olarak bilinen ve şu anda da üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde dekan olarak görev yapan Prof. Dr. Sakıp Pekin’in, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Pekin’in öğrencilerinden Kavak, buluşmada duygusal anlar yaşadı. Pekin, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda bir nesil yetiştirmek kolay değil ve sorumluluğumuz büyük” dedi.

23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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