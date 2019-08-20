‘Duygusal patlama’yı affetmedi

KAMPANYAYA DESTEK İSTEDİ

Didem Soydan, sosyal medya hesaplarından, köy okullarına yardım için başlatılan kampanyaya destek için mesaj yazdı. Soydan'ın takipçilerinden 20 yaşındaki Emre Barmanbek, "K.ş.rlığını böyle mi kapatıyorsun?" yorumunu yazdı.

"HEMEN SİLDİM"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Didem Soydan, takipçisini savcılığa şikayet etti. Barmanbek, bir anlık duygusal patlama yaşayıp o yazıyı yazdığını ve hemen sildiğini söyleyip özür diledi. Ünlü model affetmeyince, genç hakkında hakaret suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.