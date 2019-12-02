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02.12.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Duymamış olayım!

Mustafa Sandal’ın eski eşi Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’ten geçtiğimiz günlerde ayrılan ve adı Defne Samyeli’yle anılan Sadettin Saran, Nişantaşı’ndaydı.

Duymamış olayım!

Mustafa Sandal’ın eski eşi Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’ten geçtiğimiz günlerde ayrılan ve adı Defne Samyeli’yle anılan Sadettin Saran, Nişantaşı’ndaydı. Bir kafede arkadaşlarıyla sohbet eden iş insanı, bir hayli keyifliydi. Saran, sunucuyla ilgili soruları, “Duymamış olayım, sormayın!” diyerek, geçiştirdi. 

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