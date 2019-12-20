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20.12.2019 - 14:32 |

Ebru Destan tek başına alışverişte

Eski manken Ebru Destan geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Mankenliğin ardından şarkıcılığa ve oyunculuğa da atılan Destan, alışveriş turunda görüntülendi.

Ebru Destan tek başına alışverişte

Geçtiğimiz sezon 'Cennet'in Gözyaşları' dizisi ile ekranlarda olan Ebru Destan, alışveriş turuna çıktı. Markalar Sokağı'nda görüntülenen ünlü manken, kendisini görüntüleyen gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti.

Bu sezon bir projede yer almayan ve gelen projeleri değerlendirdiğini söyleyen Destan, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde uzun süre alışveriş yaptı.

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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