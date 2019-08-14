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14.08.2019 - 13:15

Ebru Gündeş rekora koşuyor

Türk müziğinin güçlü yorumcusu Ebru Gündeş, bayram konserlerinin son ayağında Antalya’da sahne aldı. Sueno Hotels Deluxe Belek’te sevenleriyle buluşan Gündeş, bir de sürpriz açıkladı.

Ebru Gündeş rekora koşuyor

Sezona Harbiye Açıkhava’da üst üste 5 konserle başlayan ve 15 Eylül’de ek bir konser açan Ebru Gündeş, iyi giden satışlar sonrası 7'nci konseri de eklediklerini duyurdu.

Bayram konserleri için hazırladığı repertuvarda, 1993’ten bu yana, kariyerindeki önemli hitlerini de seslendiren Gündeş, kendisini izlemeye gelenlere müjdeyi şu sözlerle verdi:
“Harbiye konser serimize bir yenisi daha eklendi. 11 Eylül’de de Açıkhava sahnesinde olacağız. Ben, sesim ve şarkılarım sizi Harbiye’de bir kez daha ağırlamaktan onur duyacağız!”

Ebru Gündeş, bu konserle birlikte 2019 sezonunda 7 kez Harbiye Açıkhava sahnesine çıkarak, bu yazın rekoruna imza atmaya hazırlanıyor.

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