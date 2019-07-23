Ebru Gündeş: Yaşadığım mutluluğu izah edemem

Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' şarkısıyla başladığı konser, 2015 yılının en çok satan ikinci albümü olma özelliğini taşıyan ve albümün de çıkış parçası olan 'Araftayım'la devam etti.

"SİZ DE EN AZ BENİM KADAR MUTLU OLUN"

Gündeş, "Bu gece bizim dördüncü gecemiz. Harbiye'de inanılmaz üç gece yaşadık. Çok alkışlıydı, çok eşlikliydi. Umut ediyoruz, bu gece siz de bize eşlik edersiniz. Bizi alkışlarsınız. Çok özledim sizi, umut ediyorum siz de beni özlemişsinizdir. Hoş geldiniz. 'Ebru doldu, yer yok' dendiği zaman yaşadığım mutluluğu size izah edemem. Siz de en az benim kadar mutlu olun hayatınızda bana yaşattığınız mutlulukla. Eski yeni Ebru Gündeş şarkılarından oluşan bir repertuar olacak. Bakalım istediklerinizi, aradıklarınızı bulabilecek misiniz? Bulamazsanız artık seneye mi inşallah? Hadi bakalım, tekrar hoş geldiniz" diyerek seyircisini selamladı.



