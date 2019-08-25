Ebru Gündeş'e 3,5 milyonluk piyango!

Şarkıcıyı izlemenin bedeli 60 TL ile 416 TL arasında değişiyor. Protokol ise 1000 TL. Karaborsaya düşen protokol biletleri 5 bin TL'ye kadar alıcı buldu.

Açıkhava'ya seyirci ve kazanç açısından damga vuran diğer bir isim de Tarkan. Konser sayısı altıya çıkarılan pop yıldızı toplam 6 milyon TL kazanacak.

Açıkhava'da en çok seyirci toplayan diğer isimler ise şöyle: Sıla, Volkan Konak, Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu ve Demet Akalın.