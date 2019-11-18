Ebru Gündeş'ten efsane dönüş

Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Gündeş, önceki akşam kış konserlerine başladı. Şubat ayına kadar her cuma sahneye çıkacak olan Gündeş, önümüzdeki 3 programında yer kalmadığını öğrenince, dinleyicilerine teşekkür etti.

Galada Alex Perry imzalı siyah uzun elbisesiyle dikkat çeken Gündeş, konserin ikinci yarısında ise Zuhair Murad imzalı mavi tulum tercih etti.

SOSYETE AKIN ETTİ

Gündeş'i en önden izlemenin bedelinin, kişi başı 2 bin 500 TL olduğu restoranda; bu VIP masalara rezervasyon yaptırmak isteyenler yarışa girdi. Sanatçı'nın kış konserlerinin ilk akşamını Ebru Şallı-Uğur Akkuş ve Gamze- Nedim Keçeli de en önden izledi. Ünlü çiftler, şıklıklarıyla da dikkat çekti.