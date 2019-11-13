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13.11.2019 - 08:05 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Ebru Polat: Bu konu kapansın

Geçtiğimiz haftalarda Kadir İnanır'ın amcası olabileceğini iddia eden Ebru Polat; İnanır durumu reddince, konuya son noktayı koydu.

Ebru Polat: Bu konu kapansın

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programda "İlk defa böyle bir şey söylüyorum" diyen Ebru Polat, babaannesinin evlatlarını yurda bıraktığını ve Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini iddia etmişti.

Bunun üzerine Kadir İnanır'da “Böyle bir şey mümkün değil. Amcası falan değilim tabi ki de Ebru Hanım saçmalamış” demişti.

Polat, önceki gün City's AVM çıkışı objektiflere takıldı. Konu hakkında kendisine yöneltilen soru üzerine Polat, "Kadir Bey de böyle bir durum olmadığını söyledi zaten. Artık bu konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Konu kapansın" dedi.

Ebru Polat: Bu konu kapansın

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