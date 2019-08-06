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HaberlerCaddeEbru Polat çirkin mesajı ifşa etti!
06.08.2019 - 14:05

Ebru Polat çirkin mesajı ifşa etti!

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya üzerineden kendisine gönderilen bir mesajı ifşa ederken, bu tarz mesaj atmayı düşünenlere de gözdağı verdi.

Ebru Polat çirkin mesajı ifşa etti!

Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Polat, son olarak Instagram'da sürat teknesinde bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, isim vermeden kendisine gelen çirkin bir mesajı ise ifşa etti.

Bu tarz mesajlar gelmeye devam ederse isim de paylaşacağını vurgulayan Polat'a gelen mesajda, "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim" yazıyordu.

Ebru Polat, "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bir daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım. Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.

Ebru Polat çirkin mesajı ifşa etti

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