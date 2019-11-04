Ebru Polat, Ezhel'in şarkısında dans etti

Yeni şarkısı 'Anlayacaksın'la gündemde olan Ebru Polat, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Polat bu sefer de Ezhel'in şarkısında dans etti.

Altın rengi parlak mini bir elbise giyen ünlü şarkıcı, "Bensiz olmaz" diyerek Murda ve Ezhel'in popüler şarkısı 'Aya' eşliğinde sergilediği kıvrak figürleriyle dikkat çekti.