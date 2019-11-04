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04.11.2019 - 11:27 |

Ebru Polat, Ezhel'in şarkısında dans etti

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Ebru Polat, rapçi Ezhel'in yeni çıkardığı 'Aya' isimli son parçasında dans etti. Polat, kıvrak figürler sergilediği videosunu, Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Ebru Polat, Ezhel'in şarkısında dans etti

Yeni şarkısı 'Anlayacaksın'la gündemde olan Ebru Polat, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Polat bu sefer de Ezhel'in şarkısında dans etti.

Altın rengi parlak mini bir elbise giyen ünlü şarkıcı, "Bensiz olmaz" diyerek Murda ve Ezhel'in popüler şarkısı 'Aya' eşliğinde sergilediği  kıvrak figürleriyle dikkat çekti.

Ebru Polat, Ezhelin şarkısında dans etti

 

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