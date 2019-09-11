Ebru Polat: Talihsiz bir açıklama

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ebru Polat, "Çirkin erkeklerden hoşlanırım" açıklamasını yapan oyuncu Nesrin Cavadzade hakkında yöneltilen soruyu yanıtladı.

Açıklamayı talihsiz bir yorum olarak kabul ettiğini belirten Polat, "Ben bu açıklamayı talihsiz ve yanlış bir açıklama olarak görüyorum. Erkeğin çirkini güzeli yoktur, önemli olan ruh ve karakter güzelliğidir. Vakti ile ben de buna benzer bir açıklama yapmıştım ama şimdi olsa böyle konuşmam" dedi.