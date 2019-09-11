11.09.2019 - 16:22
Ebru Polat: Talihsiz bir açıklama
Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün City’s AVM çıkışı objektiflere yansıdı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ebru Polat, "Çirkin erkeklerden hoşlanırım" açıklamasını yapan oyuncu Nesrin Cavadzade hakkında yöneltilen soruyu yanıtladı.
Açıklamayı talihsiz bir yorum olarak kabul ettiğini belirten Polat, "Ben bu açıklamayı talihsiz ve yanlış bir açıklama olarak görüyorum. Erkeğin çirkini güzeli yoktur, önemli olan ruh ve karakter güzelliğidir. Vakti ile ben de buna benzer bir açıklama yapmıştım ama şimdi olsa böyle konuşmam" dedi.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.